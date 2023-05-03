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Spor

Fenerbahçe çıldırdı! Taraftarlar havalimanına akın edecek, şampiyonluk için geliyor

Bayern Münih'te sorun yaşayan ve sezon sonu ayrılacağı konuşulan Sadio Mane için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe'nin, yıldız futbolcu Sadio Mane'yi kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu belirtildi. İşte detaylar...

3 Mayıs 2023 Çarşamba 16:47 - Güncelleme:
Fenerbahçe çıldırdı! Taraftarlar havalimanına akın edecek, şampiyonluk için geliyor
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Sezon başında Liverpool'dan ayrılarak Bayern Münih'in yolunu tutan Sadio Mane'nin Almanya kariyeri kısa sürecek. Bayern Münih'te soyunma odasında yaşadığı problemlerle gündeme gelen Senegalli futbolcu sezon sonunda takımından ayrılacak. Fenerbahçe, Sadio Mane transferini bitirmek için harekete geçti.

FENERBAHÇE'DEN SADİO MANE ATAĞI

Fenerbahçe, dünya yıldızı Sadio Mane'nin takımında yaşadığı problemleri ve ayrılma isteğini fırsat bilerek transferi bitirmek için kollarını sıvadığı belirtildi. Mane'nin yüksek bonservis bedeli sarı-lacivertli yönetimi düşündürse de yıldız futbolcuyla ilgili karar lig bitince verilecek.

MÜSLÜMAN ÜLKEDE OYNAMAK İSTİYOR

Takım arkadaşı Sane'ye saldırdığı için Bayern Münih'in göndermek istediği Sadio Mane, Süper Lig'e gelebilir. Müslüman bir ülkede oynamak istediğini söyleyen 31 yaşındaki sol kanat oyuncusu menajerler tarafından Fenerbahçe'ye de önerildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bayern Münih formasıyla 22 resmi maçta forma giyen başarılı futbolcu Sadio Mane, 7 gol 4 asistlik bir performansla skora katkıda bulundu.

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