Fenerbahçe, Clinton N'Jie için düğmeye bastı

Yeni sezonda şampiyonluk hasretini dindirmekte kararlı olan Fenerbahçe transferde kendisiyle yarışıyor.

Şu ana kadar kadrosuna altı takviye yapan sarı-lacivertliler, Kolarov, Rodrigues, Konoplyanka gibi isimler için girişimlerini sürdürürken, teknik direktör Ersun Yanal'ın isteği doğrultusunda bir golcü için daha gaz basıldı. Max Kruse, Vedat Muriç ve Allahyar Sayyadmanesh transferlerine rağmen, Fenerbahçe, Kamerunlu Clinton N'Jie için Marsilya'nın kapısını çaldı.

Sportif direktör Damien Comolli, Fransız ekibiyle görüşerek teklif sundu. Geçen sezon 21 maçta 518 dakika süre alan 25 yaşındaki N'Jie üç gol, iki de asistlik performans sergiledi. Gerçek mevkii santrfor olmasına rağmen her iki kanatta da görev yapabilen Kamerunlu, altyapısından yetiştiği Lyon'la geçirdiği üç sezonun ardındanTottenham'la Premier Lig tecrübesi yaşamış, 2016'da ise soluğu Marsilya'da almıştı.

Ndiaye de bitmek üzere

Fenerbahçe'nin transfer operasyonunda öne çıkan bir diğer isim ise Badou Ndiaye. Galatasaray'ın eski yıldızlarından Rodrigues'e imza attırmak için geri sayımda olan sarı-lacivertliler, geçen sezon sarı-kırmızılılarda kiralık oynayan 28 yaşındaki Senegalli için girişimlerini hızlandırdı.

Bonservisi Stoke City'de olan Ndiaye'nin menajeri D'Avila "Badou Fenerbahçe'ye yakın" açıklamasıyla transfer müjdesi verdi. Sırp oyuncu Ljubomir Fejsa ile anlaşan ancak Benfica'nın bonservis inadını kıramayan sarı-lacivertliler bu açığı Ndiaye ile doldurmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe, kiralık olarak alınması planlanan Ndiaye'de mutlu sona ulaşırsa, Vedat Muriç'in ardından Galatasaray'a transferde bir çalım daha atmış olacak.

(Türkiye)