Fenerbahçe, Clinton N'Jie için girişimlere başladı

Teknik direktör Ersun Yanal'ın da isteği üzerine Marsilya forması giyen Kamerunlu Clinton N'Jie ile temaslar başladı.

Sarı-lacivertlilerin sportif direktörü Damien Comolli'nin geçtiğimiz hafta sonu yaptığı iki günlük Marsilya çıkarmasında hem ailevi ziyaretlerini gerçekleştirdiği hem de N'Jie için nabız yokladığı öğrenildi.

Gerçek mevkii santrfor olmasına rağmen her iki kanatta da görev yapabilen 25 yaşındaki oyuncu, altyapısından yetiştiği Lyon'la geçirdiği 3 sezonun ardından Tottenham'la Premier Lig tecrübesi yaşamış, 2016'da ise Marsilya'ya gitmişti.

N'Jie'nin Fransız ekibiyle 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Başarılı isim geçtiğimiz sezon 21 maça çıktı 3 gol, 2 asist yaptı.

(Sabah)