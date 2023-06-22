İSTANBUL 27°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Haziran 2023 Perşembe / 4 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    24,8541
  • EURO
    27,2026
  • ALTIN
    1529.24
  • BIST100
    5428.26
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Fenerbahçe Coutinho ile ilgileniyor

Fenerbahçe'nin bir sonraki hedefinin, Aston Villa'nın Brezilyalı orta saha oyuncusu Philippe Coutinho olduğu kaydedildi.

22 Haziran 2023 Perşembe 23:04 - Güncelleme:
Fenerbahçe Coutinho ile ilgileniyor
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'de sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe, transfer çalışmalarına erken başlamıştı.

Önce Ryan Kent ve daha sonra Edin Dzeko transferlerini açıklayan sarı-lacivertliler için bir iddia da İspanyol basınından geldi.

Yapılan haberlere göre Fenerbahçe'nin bir sonraki hedefinin, Aston Villa'nın Brezilyalı orta saha oyuncusu Philippe Coutinho olduğu kaydedildi.

UNAI EMERY KADRODA DÜŞÜNMÜYOR

31 yaşındaki futbolcunun, gelecek sezon Unai Emery'nin planları arasında bulunmadığı ve takımdan ayrılması beklenildiği aktarıldı.

Kariyerinin son dönemlerinde sık sık sakatlıklar yaşayan Coutinho, sezonun son bölümünde forma giyememişti. Brezilyalı yıldız 22 maçta sadece 1 gol atabilmişti.

Philippe Coutinho, kariyerinde daha önce Inter, Liverpool ve Barcelona formaları giymişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.