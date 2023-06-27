Fenerbahçe, Cuadrado için teklifini yükseltti

İtalyan basınından Alfredo Pedulla'nın aktardığı bilgilere göre Fenerbahçe, Juventuslu Cuadrado'ya olan ilgisini sürdürüyor. Sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan Kolombiyalı kanat oyuncusuna 2 yıllık teklif yapan Fenerbahçe'nin sözleşme şartlarında da iyileştirmeye gittiği ifade edildi.

35 yaşındaki Cuadrado'nun teklife olumsuz yanıt vermediği ancak kendisine yapılacak tüm teklifleri dinlemek istediği belirtildi. Asıl hedefi La Liga'ya gitmek olan Cuadrado'ya ayrıca Lazio'nun da ciddi şekilde talip olduğu biliniyor.

Juventus formasıyla tüm kulvarlarda geçen sezon 47 maça çıkan Cuadrado 4 asist ve 2 gollük katkı sağlamıştı.