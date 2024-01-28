Fenerbahçe ''Dalya'' dedi, devleri geçti!

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe sahasında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertliler, mücadelenin ilk yarısını Cengiz Ünder'in attığı gollerle 2-1 önde tamamladı.

Opta verilerine göre; 2023-2024 sezonundaki 100. resmi maç golünü Ankaragücü karşısında bulan ve ikinci golle 101'e ulaşan Fenerbahçe, Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük liginde bu sayıya ulaşan ilk takım oldu.

Fenerbahçe, Bayer Leverkusen (85), Liverpool (84), Manchester City (81) ve Real Madrid'i (75) geride bırakarak Avrupa'nın en golcü takımı unvanının sahibi oldu.