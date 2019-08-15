Fenerbahçe Danimarkalı sol bekle anlaştı

Aleksandar Kolarov çabasını sürdüren Fenerbahçe sonuç alamazsa sol beke Riza Durmusi'yi transfer edecek. Çizme basını, sarı lacivertli ekibin 25 yaşındaki Danimarkalı oyuncu ile anlaştığını açıkladı. Calciomercato'da yer alan haberde Fenerbahçe'nin Kolarov için Roma'yı ikna etmeye çalıştığı, başaramazsa Durmisi'yi satın alma opsiyonuyla kiralayacağı bildirildi. Lazio'nun satın alma seçeneğinin zorunlu olmasını istediği dile getirildi.

LAZIO GÖZDEN ÇIKARDI

Arnavut asıllı olan Durmisi geçen sezon 19 maçta forma giydi. Real Betis'ten 7.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Lazio'ya transfer olan oyuncu beklentileri karşılayamadığı için satış listesine konulmuştu. Sırp Kolarov'dan hala ümidi kesmeyen Fenerbahçe'nin Roma'ya yapacağı son teklifin de kabul görmemesi halinde Rize Durmisi'yi İstanbul'a getirmesi bekleniyor.

(Fotomaç)