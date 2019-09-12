27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7605
  • 6,351
  • 276.673
  • 102312
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fenerbahçe, Dario Mlnejak'ı transfer etmek için Çaykur Rizespor ile görüşmelere başladı

Fenerbahçe, devre arasında Rizespor'un Hırvat sol beki Dario Mlnejak'ı transfer etmek istiyor. Başkan Ali Koç önümüzdeki günlerde Rize yönetimi ile görüşecek.

  • 11
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sezon başında Rizespor'dan Vedat Muriç'i alan Fenerbahçe sol bek sıkıntısını gidermek için yine Rizespor'un kapısını çalacak.

Teknik Direktör Ersun Yanal'ın Hırvat sol bek Dario Melnjak'ı çok beğendiği ve yönetime alınması yönünde rapor verdiği belirlendi. Kolarov için çok uğraşan ancak alamayan Fenerbahçe transferin son gününde Clichy'ye de teklif götürmüştü.

Rize ile iyi ilişkileri olan Fenerbahçe'nin Hırvat solbek için de önümüzdeki günlerde Rize ile görüşmesi bekleniyor.

(Takvim)

Kerbela´yı anma etkinliğinde izdiham: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Öğrenciye 548 TL maaş

Öğrenciye 548 TL maaş

Beylikdüzü'nde okul servis aracı takla attı

Beylikdüzü'nde okul servis aracı takla attı

Ve Fenerbahçe görüşmelere başlıyor! Ocak ayında geliyor

Ve Fenerbahçe görüşmelere başlıyor! Ocak ayında geliyor

Seçili Ürünlerde Sepette %15 İndirim

Seçili Ürünlerde Sepette %15 İndirim

Pençe-3 harekatı başarıyla sürüyor: PKK paçavraları tek tek indirildi

Pençe-3 harekatı başarıyla sürüyor: PKK paçavraları tek tek indirildi

Başkan Erdoğan imzaladı: 'Kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

Başkan Erdoğan imzaladı: 'Kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

Görüntüler gerçeği oraya çıkardı, tutuklandı!

Görüntüler gerçeği oraya çıkardı, tutuklandı!

Narkotik arama köpekleri yerini arılara bırakıyor

Narkotik arama köpekleri yerini arılara bırakıyor
 

POPÜLER HABERLER

Kazaya davetiye çıkardılar...Motosiklet sürücüsü ayağıyla otomobil itti

Kazaya davetiye çıkardılar...Motosiklet sürücüsü ayağıyla otomobil itti

İşte dünyanın en güçlü 'Ferrari'si

İşte dünyanın en güçlü 'Ferrari'si

Dünyanın en tehlikeli yolunda meydan okuma yarışı!

Dünyanın en tehlikeli yolunda meydan okuma yarışı!

Muhtemelen ilk kez göreceğiniz şaşırtıcı fotoğraflar

Muhtemelen ilk kez göreceğiniz şaşırtıcı fotoğraflar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA