Ara transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de ayrılık netleşti.

Sarı-Lacivertliler'de teknik direktör Domenico Tedesco'nun kadroda düşünmediği Sebastian Szymanski için Rennes ile anlaşma sağlandı.

BU AKŞAM AYRILIYOR

Le Parisien'in Rennes kulübü yetkililerinden aldığı bilgiye göre; Fenerbahçe ve Fransız kulübü arasında bu sabah saatlerinde tüm şartlarda ve koşullarda anlaşma sağlandı.

Rennes Kulübü'nün, Szymanski'nin bugün Fransa'ya gelmesini ve cumartesi günü sahaya çıkmasını umduğu belirtildi.

10,5 MİLYON EURO BONSERVİS

Taraflar arasında yapılan görüşmeler sonucunda transferin 10,5 milyon euro bonservis bedeli üzerinden gerçekleşeceği öğrenildi.

2029'A KADAR SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Polonyalı futbolcunun, Fransız ekibiyle 2029 yılına kadar sözleşme imzalayacak.

HAFTA SONUNA KADAR İDMANLARA BAŞLAYACAK

Fransa'da sağlık kontrollerinden geçecek 26 yaşındaki orta saha oyuncusu yeni takımıyla hafta sonuna kadar idmanlara başlayacak.

FENERBAHÇE'DE NE YAPTI?

Fenerbahçe'ye 2023 yazında 9 milyon 750 bin euroya transfer olan Szymanski, sarı-lacivertli formayla 134 maça çıktı. Szymanski bu karşılaşmalarda 22 gol ve 30 asistlik skor katkısı verdi.