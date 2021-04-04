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Spor

Fenerbahçe, Denizlispor hazırlıklarını son antrenmanla tamamladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 32'nci haftasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

DHA04 Nisan 2021 Pazar 22:15 - Güncelleme: 04 Nisan 2021 Pazar 22:15
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Teknik sorumlu Emre Belözoğlu yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman saat 17.30'da ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. 3 grup halinde gerçekleştirilen 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman çift kale maçın ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Sarı-lacivertli ekipte İrfan Can Kahveci ile Mert Hakan Yandaş hazırlıklarını takımla sürdürürken Mesut Özil takımdan ayrı program dahilinde çalıştı.

Öte yandan futbolcular ile teknik heyet, sarı-lacivertli takımın otobüsüne bir deplasman dönüşü kurşun sıkılmasının üzerinden geçen 6 yılda saldırının faillerinin hala bulunamaması sebebiyle siyah tişörtlerle objektiflere poz verdi.

Bu antrenmanla Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, kampa girdi.

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