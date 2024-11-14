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Spor

Fenerbahçe deplasmanda hata yapmadı

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu'nun 2. haftasında Macaristan ekibi Vasas Obuda'yı deplasmanda 3-1 mağlup etti.

14 Kasım 2024 Perşembe 00:29 - Güncelleme:
Fenerbahçe deplasmanda hata yapmadı
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Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu'nun 2. haftasında Macaristan ekibi Vasas Obuda'yı deplasmanda 3-1 mağlup etti.

Sarı-lacivertliler, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki ERD Arena'da oynanan müsabakadan 25-13, 25-15, 24-26 ve 25-21'lik setlerle 3-1 galip ayrıldı.

Fenerbahçe'nin Polonyalı oyuncusu Magdalena Stysiak, kaydettiği 21 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.

Bu sonuçla sarı-lacivertli ekip, grupta 2. galibiyetini aldı. Vasas Obuda ise ilk mağlubiyetini yaşadı.

  • Fenerbahçe Voleybol
  • CEV Şampiyonlar Ligi
  • Vasas Obuda

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