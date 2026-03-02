Fransız forvet oyuncusu Sidiki Cherif siftah yaptı.

Sarı-Lacivertliler 14 kez köşe vuruşu kullandı.

Ligde en fazla şutu direkten dönen takım Fenerbahçe (17).

Karşılaşmanın ilk yarısında etkili taraf Antalyaspor oldu. Taraftarının desteğini arkasına alan Akdeniz temsilcisi, özellikle ortalarla tehlike oluşturdu. Zaman zaman ön alan baskısı yapan Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'yla yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi. 43. dakikada Ballet'in çevirdiği top, Ederson'un kolunun altından geçti. Müdahale etmek isteyen Levent Mercan, topu kendi ağlarına yolladı. Özellikle ilk yarıda; hücumda Anderson Talisca'nın, savunmada ise Milan Skriniar'ın yokluğu çok hissedildi. 49. dakikada Van de Streek, Antalyaspor'u 2-0 öne geçirdi. Ancak Fenerbahçe'nin girdiği şoktan çıkması uzun sürmedi. Önce 63'te Sidiki Cherif ile farkı 1'e indiren Sarı-Lacivertliler, 69. dakikada Veysel Sarı'nın kendi kalesine attığı golle birlikte beraberliği yakaladı. Tempoyu yükselten Fenerbahçe, Antalyaspor kalesini ablukaya aldı. Ancak bitirmekte zorlanan Kanarya, şampiyonluk yolunda ağır yara aldı.

TEDESCO RAHATSIZLANDI

Fenerbahçe'nin İtalyan çalıştırıcısı Domenico Tedesco, rahatsızlığı sebebiyle Antalyaspor deplasmanında takımının başında sahaya çıkamadı. Başarılı teknik adamın, viral enfeksiyon ve yüksek ateş sebebiyle müşahede altına alındığı açıklandı. Tedesco'nun yokluğunda yardımcı antrenör Zeki Murat Göle görev yaptı. Göle, "Hocamızın tedavisi, otelde sağlık ekibimizin kontrolünde. Bir sıkıntı yok, en kısa zamanda aramıza katılacak" ifadelerini kullandı. F.Bahçe de İtalyan çalıştırıcı için geçmiş olsun paylaşımı yaptı.