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Spor

Fenerbahçe deplasmanda Olympiakos'a şans tanımadı

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 23. haftasında deplasmanda Olympiakos'u 87-77 mağlup etti. Bu sonuçla Olympiakos'un ise 7 maçlık galibiyet serisi sona ermiş oldu.

AA25 Ocak 2025 Cumartesi 00:34 - Güncelleme:
Fenerbahçe deplasmanda Olympiakos'a şans tanımadı
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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'in 23. haftasında konuk olduğu Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 87-77 yendi.

Müsabakaya iyi başlayamayan sarı-lacivertli ekip, 5. dakikayı 13-5 geride kapattı. Fenerbahçe, kısa sürede toparlansa da ilk çeyreği 21-17 geride bitirdi. İkinci periyoda iyi giren Fenerbahçe, 15. dakikada 32-30 üstünlük kurdu. Etkili oyununu sürdüren konuk takım, 18. dakikada farkı 8 sayıya (33-41) çıkardı. Sarı-lacivertliler, rakibinin farkı kapatmasını önleyemese de üstünlüğünü koruyarak devre arasına 43-40 önde girdi.

Karşılıklı basketlerle devam eden üçüncü çeyrekte üstünlüğü elden bırakmayan Fenerbahçe Beko, son anlarında çift haneli (57-67) fark yakaladı. Üçüncü periyodu 69-59 önde bitiren sarı-lacivertli ekip, parkeden 87-77 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Beko'da Guduric 21, Hayes-Davis 14, McCollum 12, Sertaç Şanlı ve Biberovic 11'er sayıyla galibiyeti getiren oyuncular oldu.

Ev sahibi ekipte 21 sayıyla mücadele eden Fournier ile 19 sayı üreten Vezenkov'un performansları mağlubiyeti önleyemedi.

EuroLeague'inde oynadığı son 5 karşılaşmayı kazanan ve bir maçı eksiği olan sarı-lacivertliler, 15. galibiyetini aldı.

THY EuroLeague'inde 7 maçlık galibiyet serisi bulunan ve maç fazlasıyla liderlik koltuğunda oturan Yunanistan temsilcisi ise 7. kez mağlup oldu.

Müsabaka öncesinde Karkalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Salon: Barış ve Dostluk

Hakemler: Sreten Radovic (Hırvatistan), Emilio Perez (İspanya), Robert Vyklicky (Çekya)

Olympiakos: Williams-Goss 9, Vezenkov 19, Papanikolaou 5, Fall 7, Fournier 21, Larentzakis, Vildoza 3, Dorsey, Peters 6, Milutinov 7

Fenerbahçe Beko: Zagars 6, Colson, Sertaç Şanlı 11, Hayes-Davis 14, Guduric 21, McCollum 12, Melli 4, Biberovic 11, Hall 6, Birch 2

1. Periyot: 21-17

Devre: 40-43

3. Periyot: 59-69

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