Fenerbahçe deplasmanda Zenit'e konuk oluyor! İşte muhtemel 11'ler...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda ilk maçta 1-0 yendiği Rus ekip Zenit'e konuk olacak.

Saint Petersburg şehriyle aynı ismi taşıyan statta saat 20.55'te başlayacak karşılaşmayı İngiltere'den hakem Michael Oliver yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayımlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Zenit

Lunev

Anyukov

Ivanovic

Rakitskiy

Nabiullin

Barrios

Kranevitter

Robert Mak

Driussi

Hernani

Dzyuba

Fenerbahçe

Harun

Şener

Skrtel

Sadık

Hasan Ali

Mehmet Topal

Jailson

Eljif Elmas

Alper

Victor Moses

Ayew

Geçen hafta Ülker Stadı'nda oynanan ilk maçı İslam Slimani'nin golüyle 1-0 kazanan sarı-lacivertliler, avantajını koruyarak adını son 16 takım arasına yazdırmayı hedefliyor.

Fenerbahçe, her türlü galibiyet ve beraberlikte turu geçen taraf olacak. Sarı-lacivertliler, deplasmanda gol bulması durumunda tek farklı yenilgilerde bile turu geçecek. Maçta normal süre Zenit'in 1-0 üstünlüğüyle sona ererse karşılaşma uzatmalara gidecek.

- Fenerbahçe'de tek eksik

Fenerbahçe'de UEFA listesinde bulunan isimler arasında tek eksik futbolcu var.

Sarı-lacivertlilerde, ilk maçta gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Mauricio Isla, rövanşta forma giyemeyecek.

- Yanal, 9 futbolcusunu kullanamayacak

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, UEFA listesine alamadığı için 9 futbolcusunu kullanamayacak.

Sarı-lacivertli formayla sezon başından itibaren mücadele eden Roberto Soldado, Mehmet Ekici ve Nabil Dirar'ın yanı sıra yeni transferler Serdar Aziz ve Miha Zajc UEFA listesinde bulunmuyor.

Ayrıca TFF listesinde de yer almayan Carlos Kameni ile sakatlığı nedeniyle bu sezon henüz forma giyemeyen Tolga Ciğerci de UEFA listesine alınmadı.

Genç futbolcular Berke Özer ile Ferdi Kadıoğlu da UEFA listesinde yer almıyor.

- Santrfor görevi Ayew'e

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın santrfor bölgesinde Andre Ayew'i kullanması bekleniyor.

Roberto Soldado'nun UEFA listesinde yer almaması, Slimani ve Michael Frey'in ise kötü performansları nedeniyle Yanal'ın ileri uçta Ganalı isme forma vereceği öğrenildi.

Öte yandan, Fenerbahçe, Rusya'da soğuk bir havada maça çıkacak. Saint Petersburg'da karşılaşma saatinde sıcaklığın sıfırın altında 9 derece olması bekleniyor.

Fenerbahçe, Avrupa deplasmanlarında kayıp

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında deplasmanda Rusya'nın Zenit takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe'nin, Avrupa'daki deplasman karnesi iyi değil.

Sarı-lacivertliler, Zenit maçıyla Avrupa arenasında dış sahalardaki 116. maçını oynayacak.

Rakip sahalarda daha önce 115 maç yapan sarı-lacivertliler, 65 kez mağlup oldu.

Fenerbahçe, 27 galibiyet ve 23 beraberlik elde ettiği Avrupa deplasmanlarında, rakip filelere 117 gol atarken, kalesinde 214 gol gördü.

- Son 5 deplasmanda kazanamadı

Fenerbahçe, Avrupa'da dış sahada oynadığı son 5 maçı da kazanamadı.

Bu maçların 4'ünü kaybeden Fenerbahçe, bir kez de berabere kaldı. Geçen sezon Vardar'a yenilen sarı-lacivertliler, bu sezon da Benfica, Dinamo Zagreb ve Spartak Trnava'ya kaybetmekten kurtulamadı. Fenerbahçe, bu sürede Anderlecht'le de berabere kalarak sahadan ayrıldı.

Sarı-lacivertliler, Avrupa'daki son deplasman galibiyetini 27 Temmuz 2017'de Avusturya'da Sturm Graz karşısında elde etti.

- Rusya'da galibiyeti yok

Fenerbahçe, Rusya'da daha önce oynadığı 4 karşılaşmayı da kazanamadı.

Daha önce Rus ekipleriyle deplasmanda 4 maça çıkan Fenerbahçe, Krasnador ve Spartak Moskova'ya kaybederken, Lokomotif Moskova ile CSKA Moskova'yla ise berabere kaldı.

- Bu sezon deplasman performansı dibe vurdu

Fenerbahçe, tarihindeki en kötü deplasman performanslarından birine ise bu sezon imza attı.

Sarı-lacivertliler, bu sezon 3 kulvarda (Spor Toto Süper Lig, Avrupa kupaları ve Türkiye Kupası) dış sahada çıktığı 17 maçın sadece 2'sini kazanabildi. Bu maçlarda sarı-lacivertliler, 5 beraberlik ve 10 yenilgi yaşadı.

Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda Avrupa'da maç kazanamazken, iki galibiyetini lig ve kupada aldı.