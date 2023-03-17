Fenerbahçe depremzedeler için Zenit ile hazırlık maçı yapacak

Fenerbahçe Futbol Takımı, milli maçlar nedeniyle liglere verilecek arada geliri depremzedelere bağışlanmak üzere Rusya ekibi Zenit ile hazırlık maçı yapacak.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Tüm gelirinin depremzede vatandaşlarımıza bağışlanacağı hazırlık karşılaşması, 23 Mart Perşembe günü saat 19.00'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak." ifadelerine yer verildi.

Müsabakanın bilet satışına ilişkin bilgilendirmenin en kısa sürede yapılacağı belirtildi.