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Spor

Fenerbahçe, depremzedelere yardım etmeye devam ediyor

Fenerbahçe Kulübü organizasyonuyla Kahramanmaraş Fenerbahçeliler Derneği aracılığıyla depremden zarar gören vatandaşlara 600'den fazla çadır ve 9 tır yardım malzemesi ulaştırıldı.

AA24 Mart 2023 Cuma 09:50 - Güncelleme:
Fenerbahçe, depremzedelere yardım etmeye devam ediyor
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Kahramanmaraş Fenerbahçeliler Derneği tarafından belirlenen acil ihtiyaç listesi, Fenerbahçe Kulübü başta olmak üzere Türkiye'nin birçok kentindeki taraftar derneği üyelerince karşılandı.

Gıda, giyim ve çadır gibi ihtiyaç malzemeleri dernek üyeleri tarafından Kahramanmaraş'taki depremzedelere ulaştırıldı.

Çadırların altyapılarının hazırlanması ve kurulumunu ise Kahramanmaraş Fenerbahçeliler Derneği üyeleri yaptı.

Dernek Başkan Gaffar Akarca, depremlerin ardından Fenerbahçe Kulübü ile ortak çalışma yaptıklarını belirterek, "9 yardım tırı şehrimize ulaştı. Biz de bunları organize etmeye çalışıyoruz. İhtiyaç sahibine ulaştırmaya çalışıyoruz. 600'ün üzerinde çadır şehrimize geldi. 500'ünü kurduk ve vatandaşları yerleştirdik. Bunlar 16 metrekarelik büyük çadırlar. Rahat 6-7 kişilik aile konaklayabilir." diye konuştu.

Akarca, Fenerbahçe'nin armasının bulunduğu çadırların kentin birçok noktasında kurulduğunu ifade etti.

Kahramanmaraş ve Hatay'da 23 Nisan için çocuklara yönelik özel programlar düzenleyeceklerini de aktaran Akarca, ramazan ayı nedeniyle koli dağıtımlarının sürdüğünü sözlerine ekledi.

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