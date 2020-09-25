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Spor

Fenerbahçe derbi hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, pazar günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı-lacivertlilerin Aston Villa'dan kadrosuna kattığı 27 yaşındaki forvet Mbwana Samatta da ilk idmanına çıktı.

DHA25 Eylül 2020 Cuma 12:08 - Güncelleme: 25 Eylül 2020 Cuma 12:10
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Süper Lig'in 3'üncü haftasında pazar günü saat 19.00'da Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler derbi için saat 11.00'de Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde antrenman yaptı. Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki idman ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular ardından istasyon çalışmasına geçti. Antrenmanın basına açık son bölümünde ise Fenerbahçeli oyuncular pas istasyon çalışması gerçekleştirdi.

SAMATTA İLK İDMANINDA

Sarı-lacivertlilerin İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'dan transfer ettiği Tanzanyalı forvet Mbwana Samatta, arkadaşlarıyla tanışıp takımla ilk çalışmasına çıktı.

Diğer taraftan, hafif ağrıları bulunan Garry Rodrigues, Nabil Dirar ve Serdar Aziz antrenmanda yer almazken, Gökhan Gönül ise salonda özel program dahilinde çalıştı. Genç futbolcu Ömer Faruk Beyaz ise milli takım vize işlemleri nedeniyle idmana katılmadı.

Fenerbahçe'nin antrenmanını idari menajer Volkan Ballı, Emre Belözoğlu ve takımın eski futbolcusu Selçuk Şahin de takip etti.

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