Fenerbahçe, derbi için yola çıktı

Süper Lig'de sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe, mücadele öncesinde stadyuma hareket etti.

Chobani Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşma öncesinde sarı lacivertli kafile, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nden çıkış yaptı.

Kadıköy'deki dev derbiyi hakem Yasin Kol yönetecek. Abdullah Bora Özkara ve Mehmet Salih Mazlum yardımcı hakem olarak görev yapacak. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Abdullah Buğra Taşkınsoy oturacak.