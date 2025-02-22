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Spor

Fenerbahçe derbi mesaisine başladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile RAMS Park'ta oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

AA22 Şubat 2025 Cumartesi 17:23 - Güncelleme:
Fenerbahçe derbi mesaisine başladı
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Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 24 Şubat Pazartesi günü Galatasaray'la deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen antrenman ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas ve şut çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht ile deplasmanda oynanan müsabakanın 11'inde görev alan sarı-lacivertli futbolcular ise yenilenme çalışmaları yaptı.

Sarı-lacivertli ekip, yarın yapacağı antrenmanla derbi hazırlıklarını tamamlayacak.

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