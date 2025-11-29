İSTANBUL 16°C / 11°C
Spor

Fenerbahçe, derbi mesaisine başladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 1 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de Galatasaray ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

AA29 Kasım 2025 Cumartesi 15:41 - Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 1 Aralık Pazartesi günü Galatasaray'ı konuk edecek Fenerbahçe, 1 günlük iznin ardından derbi maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirildi.

Sahada yapılan core hareketleriyle başlayan çalışma ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas antrenmanlarıyla devam etti.

Futbolcular dar alanda yapılan çift kale taktik maçlarla günü noktaladı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

