31 Ekim 2025 Cuma
Spor

Fenerbahçe, derbi mesaisine devam etti

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

31 Ekim 2025 Cuma 14:02
Fenerbahçe, derbi mesaisine devam etti
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 2 Kasım Pazar günü derbide Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladığı belirtildi.

Isınma, çabukluk, koordinasyon ve pasla süren idmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı kaydedildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri

