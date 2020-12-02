Fenerbahçe, derbide sakatlanan Lemos'un son durumunu açıkladı

AA 02 Aralık 2020 Çarşamba 17:18 - Güncelleme: 02 Aralık 2020 Çarşamba 17:18

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de Beşiktaş ile oynadığı derbi karşılaşmasında sakatlanan Mauricio Lemos'un MR'ı çekildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Beşiktaşlı Josef de Souza'nın müdahalesiyle sakatlanan Lemos'un, Altunizade Acıbadem Hastanesinde MR'ının çekildiği belirtildi.

MR sonucuna göre, Uruguaylı oyuncunun ayak bileği bağlarında kısmi yırtık, yaygın kemik ödemi ve ciddi ezilme ile kanamanın bulunduğu aktarıldı.

Lemos'un tedavisine başlandığı kaydedilirken, futbolcunun sağlığına ilişkin tek sevindirici gelişmenin, kırık saptanmaması olduğu vurgulandı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Beşiktaş ile oynadığımız maçta Josef de Souza’nın müdahalesi sonrası sakatlanan ve bugün MR’ı çekilen oyuncumuz Lemos’un tespit edilen hasar burguları şöyledir: ’Ayak bileği bağlarında kısmi yırtık, Yaygın kemik ödemi, Ciddi ezilme ve kanama.’ Oyuncumuz için sevindirici olan tek gelişme kırık saptanmamış olmasıdır. Tedavi süreci başlamıştır"