İSTANBUL 9°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
02 Aralık 2020 Çarşamba / 16 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8228
  • EURO
    9,4308
  • ALTIN
    459.326
  • BIST100
    1328.83
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe, derbide sakatlanan Lemos'un son durumunu açıkladı
Spor

Fenerbahçe, derbide sakatlanan Lemos'un son durumunu açıkladı

Fenerbahçe, Beşiktaş maçında sakatlanan Lemos'un ayak bileğinde kısmi yırtık, kemikte ödem, ezilme ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

AA02 Aralık 2020 Çarşamba 17:18 - Güncelleme: 02 Aralık 2020 Çarşamba 17:18
ABONE OL

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de Beşiktaş ile oynadığı derbi karşılaşmasında sakatlanan Mauricio Lemos'un MR'ı çekildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Beşiktaşlı Josef de Souza'nın müdahalesiyle sakatlanan Lemos'un, Altunizade Acıbadem Hastanesinde MR'ının çekildiği belirtildi.

MR sonucuna göre, Uruguaylı oyuncunun ayak bileği bağlarında kısmi yırtık, yaygın kemik ödemi ve ciddi ezilme ile kanamanın bulunduğu aktarıldı.

Lemos'un tedavisine başlandığı kaydedilirken, futbolcunun sağlığına ilişkin tek sevindirici gelişmenin, kırık saptanmaması olduğu vurgulandı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Beşiktaş ile oynadığımız maçta Josef de Souza’nın müdahalesi sonrası sakatlanan ve bugün MR’ı çekilen oyuncumuz Lemos’un tespit edilen hasar burguları şöyledir: ’Ayak bileği bağlarında kısmi yırtık, Yaygın kemik ödemi, Ciddi ezilme ve kanama.’ Oyuncumuz için sevindirici olan tek gelişme kırık saptanmamış olmasıdır. Tedavi süreci başlamıştır"

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.