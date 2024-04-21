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Spor

Fenerbahçe derbide Trabzonspor'a mağlup oldu

Kadınlar Süper Ligi 28. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Petrol Ofisi deplasmanda Trabzonspor'a 3-0 yenildi.

21 Nisan 2024 Pazar 16:09 - Güncelleme:
Fenerbahçe derbide Trabzonspor'a mağlup oldu
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Kadınlar Süper Ligi 28. haftasında Fenerbahçe Petrol Ofisi ile Trabzonspor karşılaştı. Fenerbahçe Petrol Ofisi deplasmanda konuk olduğu Trabzonspor'a 3-0 mağlup oldu.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 66. dakikada Jelena Cubrilo, 90+1. dakikada Teona Bakradze ve 90+4. dakikada Müzeyyen Dilek Özbiler kaydetti.

71. dakikada Grace Mfwamba'nın penaltı vuruşunda kaleci Göknur Güleryüz topun ağlara gitmesine izin vermedi.

Fenerbahçe Petrol Ofisi bu mağlubiyetle 60 puanda kalırken, Trabzonspor ise 33 puana yükseldi.

Fenerbahçe Petrol Ofisi bir sonraki karşılaşmasında Ataşehir Belediyespor'u ağırlarken, Trabzonspor ise deplasmanda Hakkarigücü'ne konuk olacak.

  • trabzonspor
  • fenerbahçe petrol ofisi
  • Kadınlar Süper Ligi

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