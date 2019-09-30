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Özel bir maskeyle sahaya çıkmasına rağmen performans olarak beğenilmeyen Faslı orta saha bir kez daha kendisine güvenenleri yanıltırken, 0-0 biten maçın ardından ‘Galatasaray’ın mutlaka gerçek bir 10 numara bulması lazım’ görüşü gün yüzüne çıktı.

KİLİT OYUNCU BELHANDA!

Zaman zaman maskeyi çıkararak oyuna devam eden Belhanda’nın ikinci yarıda neredeyse sahada gözükmemesi büyük tepki toplarken, tecrübeli oyuncunun saha içerisinde sadece Feghouli ile pas alış verişi yapması başta Falcao olmak üzere diğer futbolcuları da rahatsız etmeye başladı. Seri'nin kadro dışı bırakılmasının yanı sıra Fatih Terim'in öğrencisi hakkında 'O benim kilit oyuncum' açıklamaları yapması camiayı bir hayli şaşırtırken, Belhanda'nın Galatasaray kariyeri boyunca büyük maçlarda kendisini gösterememesi Terim'in 'kilit oyuncu' sözlerinin tartışılmasına neden oldu.

29 yaşındaki Younes Belhanda’nın derbide saha içi etkinliği olarak 40 yaşındaki Emre Belözoğlu’nun gerisinde kalması ise teknik heyeti hayrete düşürdü.