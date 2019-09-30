27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6487
  • 6,1836
  • 272.967
  • 105238
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fenerbahçe derbisi sonrası Belhanda yine eleştirilerin odağında: Bu mu kilit oyuncu!

Süper Lig’de şu ana kadar 8 derbi maçına çıkmasına rağmen takımına gol ya da asist anlamında herhangi bir katkı vermeyen Belhanda Fenerbahçe karşısında yine çok etkisiz gözüktü.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

TM Dijital Haber Merkezi

Özel bir maskeyle sahaya çıkmasına rağmen performans olarak beğenilmeyen Faslı orta saha bir kez daha kendisine güvenenleri yanıltırken, 0-0 biten maçın ardından ‘Galatasaray’ın mutlaka gerçek bir 10 numara bulması lazım’ görüşü gün yüzüne çıktı.

KİLİT OYUNCU BELHANDA!

Zaman zaman maskeyi çıkararak oyuna devam eden Belhanda’nın ikinci yarıda neredeyse sahada gözükmemesi büyük tepki toplarken, tecrübeli oyuncunun saha içerisinde sadece Feghouli ile pas alış verişi yapması başta Falcao olmak üzere diğer futbolcuları da rahatsız etmeye başladı. Seri'nin kadro dışı bırakılmasının yanı sıra Fatih Terim'in öğrencisi hakkında 'O benim kilit oyuncum' açıklamaları yapması camiayı bir hayli şaşırtırken, Belhanda'nın Galatasaray kariyeri boyunca büyük maçlarda kendisini gösterememesi Terim'in 'kilit oyuncu' sözlerinin tartışılmasına neden oldu.

29 yaşındaki Younes Belhanda’nın derbide saha içi etkinliği olarak 40 yaşındaki Emre Belözoğlu’nun gerisinde kalması ise teknik heyeti hayrete düşürdü.

Milli lazer silahı ´ARMOL´ TSK envanterine girmeye hak kazandı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Taşıt kredisi kampanyasına iki firma katıldı

Taşıt kredisi kampanyasına iki firma katıldı

'Roger' kod adlı terörist etkisiz hale getirildi

'Roger' kod adlı terörist etkisiz hale getirildi

Nouma'dan Beşiktaş isyanı! Anında binlerce beğeni aldı

Nouma'dan Beşiktaş isyanı! Anında binlerce beğeni aldı

Savunma yerine köşe yazısı okudular

Savunma yerine köşe yazısı okudular

Yeğeninin evinden cephanelik çıktı

Yeğeninin evinden cephanelik çıktı

EYT'lilerin gözü Meclis'te: İşte teklifler

EYT'lilerin gözü Meclis'te: İşte teklifler

Asırlara meydan okuyan lezzet! 135 yıldır pişiriyorlar

Asırlara meydan okuyan lezzet! 135 yıldır pişiriyorlar

ASELSAN elektrikli otobüsle yollara çıkıyor

ASELSAN elektrikli otobüsle yollara çıkıyor
 

POPÜLER HABERLER

Bir şey bulamayınca bakın cami bahçesinden ne çaldılar

Bir şey bulamayınca bakın cami bahçesinden ne çaldılar

'Bu işi yapanlar en fazla 50-55 yaşına kadar yaşıyor'

'Bu işi yapanlar en fazla 50-55 yaşına kadar yaşıyor'

Asırlara meydan okuyan lezzet! 135 yıldır pişiriyorlar

Asırlara meydan okuyan lezzet! 135 yıldır pişiriyorlar

'Pala Dayı' bıyıklarını 20 yıldır hiç kesmedi! Oğlu da babasının izinde

'Pala Dayı' bıyıklarını 20 yıldır hiç kesmedi! Oğlu da babasının izinde

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA