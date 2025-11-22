Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında lider Galatasaray ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan ve nefes kesen mücadelenin uzatma dakikalarında kritik bir pozisyon yaşandı.

Gençlerbirliği ceza sahası içinde Zuzek ile girdiği ikili mücadelede ayağını tehlikeli bir biçimde kaldıran Roland Sallai rakibine sert bir müdahalede bulundu. VAR'dan gelen uyarı sonrası monitöre yönelen hakem Ozan Ergün Sallai'ye kırmızı kart gösterdi.

Macar kanat oyuncusu Galatasaray'ın 14'üncü haftada Fenerbahçe ile oynayacağı dev derbi mücadelesinde forma giyemeyecek.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER...

(Fotoğraflar: beIn Sports)