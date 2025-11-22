İSTANBUL 22°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Kasım 2025 Pazar / 3 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4444
  • EURO
    48,9241
  • ALTIN
    5552.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe derbisinde yok! Galatasaray'da kırmızı kart
Spor

Fenerbahçe derbisinde yok! Galatasaray'da kırmızı kart

Süper Lig'in 13'üncü haftasında Galatasaray evinde Gençlerbirliği'ni ağırladı. Sarı kırmızılılarda maçın son dakikalarında kırmızı kart gören Roland Sallai gelecek hafta Fenerbahçe ile oynanacak derbide forma giyemeyecek.

Haber Merkezi22 Kasım 2025 Cumartesi 22:07 - Güncelleme:
Fenerbahçe derbisinde yok! Galatasaray'da kırmızı kart
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında lider Galatasaray ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan ve nefes kesen mücadelenin uzatma dakikalarında kritik bir pozisyon yaşandı.

Gençlerbirliği ceza sahası içinde Zuzek ile girdiği ikili mücadelede ayağını tehlikeli bir biçimde kaldıran Roland Sallai rakibine sert bir müdahalede bulundu. VAR'dan gelen uyarı sonrası monitöre yönelen hakem Ozan Ergün Sallai'ye kırmızı kart gösterdi.

Macar kanat oyuncusu Galatasaray'ın 14'üncü haftada Fenerbahçe ile oynayacağı dev derbi mücadelesinde forma giyemeyecek.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER...

(Fotoğraflar: beIn Sports)

ÖNERİLEN VİDEO

Faciaya kıl payı: Heyelan anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.