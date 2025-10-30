İSTANBUL 21°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ekim 2025 Perşembe / 9 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9986
  • EURO
    48,9004
  • ALTIN
    5364.31
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe derbisine doğru! Sergen Yalçın'dan öğrencilerine kart uyarısı
Spor

Fenerbahçe derbisine doğru! Sergen Yalçın'dan öğrencilerine kart uyarısı

Beşiktaş'ın Fenerbahçe derbilerindeki ‘kırmızı' kart performansı dikkat çekiyor. Son 50 derbideki 34 kırmızının 22'si siyah beyazlı ekibe çıktı. Teknik direktör Sergen Yalçın kritik derbi öncesi öğrencilerini kart konusunda uyardı. İşte detaylar...

AKŞAM30 Ekim 2025 Perşembe 09:38 - Güncelleme:
Fenerbahçe derbisine doğru! Sergen Yalçın'dan öğrencilerine kart uyarısı
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluk trenini kaçırmak istemeyen Beşiktaş, Fenerbahçe derbisi öncesi sıkı mesai yapıyor. Son yıllarda ezeli rakibine karşı şansı tutan Siyah Beyazlılarda bir yandan da kırmızı kart problemi yaşanıyor. İki takım arasında oynanan son 50 derbide çıkan 34 kırmızının tam 22'sini siyah beyazlı futbolcular gördü. Buna rağmen siyah beyazlıların 10, hatta 9 kişi kalıp kazandığı derbiler de oldu.

Daha önce Beşiktaş'ın başında Fenerbahçe'ye karşı başarılı bir performans gösteren Sergen Yalçın, ezeli rakibini Kadıköy'de tarihe geçen bir futbola yenmişti. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın öğrencilerini büyük derbi öncesinde kart görmemeleri konusunda uyardığı belirtildi. Daha önceki derbilerde çok fazla oyundan atılmaların yaşandığını hatırlatan tecrübeli teknik adam, şampiyonluk yolunda bu derbiden mutlaka 3 puanla ayrılmaları gerektiğini futbolcularına aşılıyor...

ÖNERİLEN VİDEO

Edremit canisinin uzman çavuşu şehit ettiği anlar ortaya çıktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.