Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluk trenini kaçırmak istemeyen Beşiktaş, Fenerbahçe derbisi öncesi sıkı mesai yapıyor. Son yıllarda ezeli rakibine karşı şansı tutan Siyah Beyazlılarda bir yandan da kırmızı kart problemi yaşanıyor. İki takım arasında oynanan son 50 derbide çıkan 34 kırmızının tam 22'sini siyah beyazlı futbolcular gördü. Buna rağmen siyah beyazlıların 10, hatta 9 kişi kalıp kazandığı derbiler de oldu.

Daha önce Beşiktaş'ın başında Fenerbahçe'ye karşı başarılı bir performans gösteren Sergen Yalçın, ezeli rakibini Kadıköy'de tarihe geçen bir futbola yenmişti. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın öğrencilerini büyük derbi öncesinde kart görmemeleri konusunda uyardığı belirtildi. Daha önceki derbilerde çok fazla oyundan atılmaların yaşandığını hatırlatan tecrübeli teknik adam, şampiyonluk yolunda bu derbiden mutlaka 3 puanla ayrılmaları gerektiğini futbolcularına aşılıyor...