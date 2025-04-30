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Spor

Fenerbahçe derbiye hazırlanıyor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

AA30 Nisan 2025 Çarşamba 15:15 - Güncelleme:
Fenerbahçe derbiye hazırlanıyor
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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 4 Mayıs Pazar günü Beşiktaş'ı derbide konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, salonda kuvvet ve dayanıklılık programlarıyla başladığı belirtildi.

Sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk programlarıyla devam eden idmanda daha sonra 2 gruba ayrılan futbolcuların, pas çalışması gerçekleştirdiği aktarıldı. Antrenmanın, dar alanda çift kale maçın ardından bireysel programlarla tamamlandığı kaydedildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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