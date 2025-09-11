İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Eylül 2025 Perşembe / 19 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,2957
  • EURO
    48,5919
  • ALTIN
    4821.65
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Fenerbahçe derbiye hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak Fenerbahçe maçın hazırlıklarına devam etti.

AA11 Eylül 2025 Perşembe 17:07 - Güncelleme:
Fenerbahçe derbiye hazırlanıyor
ABONE OL

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü Trabzonspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idmanın, salonda core çalışmasıyla başladığı, sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla sürdüğü aktarıldı.

Antrenmanın, pas çalışmaları ve çift kale maçların ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandığı bildirildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Harmony Kulesi yerle bir oldu: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.