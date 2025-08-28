İSTANBUL 29°C / 21°C
Spor

Fenerbahçe dev gelirden oldu

Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Benfica 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda eden Fenerbahçe önemli bir gelirden de mahrum kaldı.

HABER MERKEZİ28 Ağustos 2025 Perşembe 10:54 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica'yı geçemedi ve Devler Ligi hasretini 17 yıla çıkardı. Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyerek büyük bir gelirden de oldu.

Fenerbahçe, Benfica'yı eleyerek Şampiyonlar Ligi'ne katılım sağlayabilseydi ayak bastı parası olarak 18.62 milyon euroyu kasasına koyacaktı.

Sarı-lacivertliler lig aşamasına kalmış olsaydı her galibiyette 2.1 milyon euro, beraberliklerde ise 700 bin euro gelir elde edecekti.

Fenerbahçe, Benfica'ya play-off turunda elendiği ve Şampiyonlar Ligi'ne katılamadığı için sadece bu turda 4.29 milyon euro kazandı. Bu sezon Avrupa Ligi'nde boy gösterecek Fenerbahçe, 4.31 milyon euro ayak bastı parası alacak.

Fenerbahçe, Kupa 2'de her galibiyet için 450 bin euro, beraberliklerde ise 150 bin euro gelir elde edecek.

