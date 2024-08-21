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Spor

Fenerbahçe devrede! Raheem Sterling'de dev yarış

Premier Lig devlerinden Chelsea, yıldız futbolcusu Raheem Sterling ile yollarını ayırmaya karar verdi. Fenerbahçe, İngiliz oyuncuyu transfer etmek için devreye girdi.

21 Ağustos 2024 Çarşamba 09:03 - Güncelleme:
Fenerbahçe devrede! Raheem Sterling'de dev yarış
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Dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'yu görev başına getirip; Maximin, En-Nesyri, Oğuz Aydın gibi önemli transferler yapan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde Fransız ekibi Lille karşısındaki erken vedasıyla taraftarını üzdü. Göreve gelirken kadroyu yıldızlarla donatma sözü veren Sarı-Lacivertli yönetim, Devler Ligi'ndeki başarısızlığın ardından düğmeye bastı. Orta saha ve kanatlara yıldız futbolcu takviye yapması beklenen Fenerbahçe'nin, İngiliz devi Chelsea'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Sterling için devrede olduğu yazıldı.

FELIX ADIMI AYRILIĞI NETLEŞTİRDİ

İngiliz basınının köklü kaynaklarından Mirror'un geçtiği habere göre Raheem Sterling ile İtalyan devi Juventus ve Suudi Arabistan'ın parlak ekiplerinden Al-Ahli de ilgileniyor. Haberde, "Raheem Sterling, artık Chelsea'de planların bir parçası olarak görülmüyor. Joao Felix'in 'Maviler'e transferi, Sterling'in ayrılığını netleştirdi. 29 yaşındaki İngiliz kanadı elden çıkarma ihtiyacı doğan Chelsea'yle ilk temas kuran takımlar Juventus, Al-Ahli ve Fenerbahçe oldu. Juventus, Chiesa'yı satarsa Sterling'e yönelecek. Arap ekibinin ise ilgisi her geçen gün artıyor... F.Bahçe'nin adı da güçlü şekilde geçiyor."

MAAŞ BEKLENTİSİ SORU İŞARETİ

Öte yandan geçen günlerde İtalyan basınında yer alan bir haberde; Juventus'un, Sterling ile temasa geçtiği öne sürülmüştü. Chelsea'den yaklaşık 20 milyon euro kazanan İngiliz yıldızın, İtalyan ekibinden de benzer bir beklentide bulunduğu, indirime gitmeyi kesinlikle reddettiği ve transferin de bu sebeple rafa kaldırıldığı bilgisi yer almıştı. Kariyerine Liverpool alt yapısında başlayan Sterling; Manchester City ve Chelsea gibi İngiliz devlerinde oynadı. Chelsea ile Premier Lig'de son sezonunda 31 maça çıkan Raheem Sterling, 8 gol ve 4 asistlik katkı sağladı

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