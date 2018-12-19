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Fenerbahçe Diagne'yi renklerine bağlayacak

Teknik direktör Ersun Yanal'la beyaz bir sayfa açmak isteyen Fenerbahçe'de yönetim Kasımpaşa'nın süper golcüsü Diagne'ye teklif götürecek. Senegalli forvetin 16 maçta 18 golü bulunuyor...

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Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe'den flaş hamleler gelmeye başladı. 

Ersun Yanal'ın imza töreninde konuşan Ali Koç, "Transferde gözümüzü karartacağız. Gerekirse önümüzdeki sezon Avrupa'ya gitmektense şampiyon olacak kadroyu kuracağız" dedi. Bu açıklamaların ardından bomba bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe Süper Lig'in şu andaki gol kralı Diagne'ye kanca attı. 

Slimani'de hayal kırıklığı yaşayan sarılacivertlilerin Kasımpaşa forması giyen Mbaye Diagne'ye teklif götüreceği belirtildi.

27 yaşında ve 1.93 boyundaki Senegalli santrafor şu anda Spor Toto Süper Lig'de en fazla gol atan oyuncu durumunda. Süper Lig'de çıktığı 16 maçta attığı 18 golle gol krallığı yarışında ilk sırada yer alan Mbaye Diagne'nin 2 de asisti bulunuyor.

DIAGNE'YE ARABİSTAN'DAN DA TEKLİFLER GELİYOR

Bu arada 27 yaşındaki Senegalli golcüye Arabistan'dan da cazip teklifler geldiği öğrenilirken, yönetimin değerlendirme için sezon sonunu bekleme kararı aldığı bildirildi.

(Takvim)

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