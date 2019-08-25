Fenerbahçe, Diego Reyes'in sözleşmesini feshetti
Fenerbahçe'den ayrılık açıklaması geldi. Sarı lacivertli kulüp ile Meksikalı savunma oyuncusu Diego Reyes'in yolları ayrıldı.
Fenerbahçe kulübünden yapılan açıklama şöyle;
Futbolcumuz Diego Reyes ile olan sözleşmemiz tarafların karşılıklı anlaşmaya varmasıyla sonlanmış bulunmaktadır.
Sözleşmenin iptali için yapılan görüşmeler sürecinde gösterdiği iyi niyetli ve saygın yaklaşımdan ötürü Diego Reyes'e teşekkür eder, kendisine bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz.
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