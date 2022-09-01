Fenerbahçe Kulübü, Dimitris Pelkas'ın Championship ekiplerinden Hull City'e kiralık olarak transfer olduğunu açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Futbol A Takımımızın oyuncularından Dimitris Pelkas, kiralık olarak İngiltere'nin Championship ekiplerinden Hull City'e transfer olmuştur. Futbolcumuza yeni takımı ile başarılar diliyoruz.

28 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe Kulübü ile 2023'te bitecek sözleşmesinde 1 yıl kontrat uzatma opsiyonu bulunuyor.

Hull City, Fenerbahçe'den daha önce Allahyar Sayyadmanesh ve Ozan Tufan'ı da kadrosuna katmıştı.

2.2 milyon Euro'ya Paok'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Dimitris Pelkas, sarı-lacivertli forma ile çıktığı 67 maçta 13 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.