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Fenerbahçe, Dinamo Zagreb maçının hazırlıklarını tamamladı

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. maçında yarın Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe, son antrenmanını gerçekleştirdi.

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Maçın oynanacağı Ülker Stadı'nda, teknik sorumlu Erwin Koeman yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.
 
Sarı-lacivertliler, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdükleri idmanın basına kapalı bölümünde ise Dinamo Zagreb maçının taktik hazırlıklarını gerçekleştirdi.
 
Antrenmana, sakatlıkları bulunan Alper Potuk, Andre Ayew ve Oğuz Kağan Güçtekin katılmadı.
 
Fenerbahçe ile Dinamo Zagreb saat 20.55'te karşı karşıya gelecek.

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