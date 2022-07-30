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Spor

Fenerbahçe divan kurulunda ''Zelenski'' sloganı

Fenerbahçe'nin Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda kürsüye çıkan Cengiz Tokgöz, 'Zelenski' sloganı attı.

DHA30 Temmuz 2022 Cumartesi 14:07 - Güncelleme:
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Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde sürüyor. Üyelerden Cengiz Tokgöz, Dinamo Kiev maçında bazı sarı-lacivertli taraftarların "Putin" sloganı atmasını eleştirdi. Tokgöz, "Yönetim kurulu umarım Ukrayna'dan özür dilemiştir" dedi.

Bu söz üzerine Tokgöz'ün konuşmasına müdahale eden Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, slogan atıldığı anda yönetim locasında karşılaşmayı izlediklerini ancak farkına varamadıklarını belirtti. Ali Koç'a mesaj geldiğini ifade eden Uğur Dündar, "Başkana mesajlar gelince bana sordu ve ben de sosyal medyada gördüm öyle bir şeyin olduğunu. Çok lokal ve bir avuç grubun yaptığı çirkin, kabul edilemez davranışı, Fenerbahçe'ye, bütün camiaya mal etmek de çirkindir. Fenerbahçe hiçbir zaman böyle bir çirkinlikle bağlaştırılamaz" diye konuştu.

Sözlerine tekrar devam eden Cengiz Tokgöz ise, "Bence özür dilemek gerekliydi. 1881 numaralı üyeyim. O halde ben de 'Zelenski, Zelenski, Zelenski' diye bağırıyorum" ifadelerini kullandı.

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