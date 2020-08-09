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Spor

Fenerbahçe Doğukan Sinik'in peşinde

Antalyaspor'un genç futbolcusu Doğukan Sinik, Fenerbahçe yolunda.

DHA09 Ağustos 2020 Pazar 17:24 - Güncelleme: 09 Ağustos 2020 Pazar 17:24
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Üst üste yaptığı transferlerle yeni sezona iddialı girmek isteyen sarı lacivertliler, 21 yaşındaki Doğukan Sinik transferiyle de hücum bölgesinde alternatif oluşturmak istiyor.

Alt yaş milli takımlarından da takım arkadaşlarının Fenerbahçe kadrosunda olması ve özellikle Fenerbahçe’ye transferi için kolaylık isteyen genç oyuncu, gelecek sezon Fenerbahçe forması giymeye yakın. Antalyaspor ile devre arasında 2024 yılı sonuna kadar sözleşme yenileyen Sinik için önümüzdeki günlerde Fenerbahçe’nin resmi teklif yapması bekleniyor. Antalyaspor'un alt yapısından yetişen ve A takımda başarılı bir performans sergilyen oyuncudan kırmızı beyazlılar da önemli bir kazanç elde etmek istiyor.

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