Fenerbahçe, Dominik Livakovic'in bonservisini belirledi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin yaz transfer sezonunda kadrosuna kattığı Hırvat eldiven Dominic Livakovic'in geleceği merak ediliyor. Bu sezon sarı-lacivertli formayla 43 maça çıkan deneyimli file bekçisinin bonservis bedeli belli oldu.

Sarı-lacivertlilerde çok büyük umutlarla kadroya katılan file bekçisi özellikle sezonun ilk yarısında sergilediği performansla taraftarları hayal kırıklığına uğratmıştı.

Livakovic son haftalarda ise bambaşka bir performans sergiliyor. Kaleci yaptığı kritik kurtarışlarla Kanarya'nın şampiyonluk yarışında sahadan galibiyetle ayrılmasında büyük pay sahibi oldu.

Trabzonspor maçı sonrasında yaşananların ardından Fenerbahçe'den ayrılmayı kafasına koyan Livakovic'in menajeri yönetimle bir görüşme gerçekleştirdi ve Hırvat eldiven için bir rakam belirlenmesini istedi.

"BİZİM RAKAMIMIZ BU"

Sarı-lacivertli yönetim, "10 milyon euro" dedi. Hırvat eldivenin menajeri, Dinamo'dan aldıkları fiyatı hatırlattı. Yönetim ise; "Fenerbahçe'den oyuncu almak farklı. Bizim rakamımız bu" yanıtını verdi.

BU SEZON NE YAPTI?

Sarı lacivertlilerin sezon başında bonservisine yaklaşık 6.5 milyon euro ödediği Hırvat kaleci, bu sezon 43 maça çıktı ve kalesinde 46 gol gördü. 29 yaşındaki eldiven, 17 maçta da kalesini gole kapattı.