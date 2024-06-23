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Spor

Fenerbahçe düğmeye bastı! Hedef 30 milyon euroluk forvet

Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe forvet transferi için dümeni İtalya'ya kırdı. Sarı lacivertli ekip, Juventus'ta forma giyen 24 yaşındaki golcüyü kadrosuna katmak için harekete geçti.

23 Haziran 2024 Pazar 12:00 - Güncelleme:
Fenerbahçe düğmeye bastı! Hedef 30 milyon euroluk forvet
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Yeni sezonda teknik direktörlük görevine dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho'yu getiren Fenerbahçe, transfer çalışmalarında da gaza bastı. Fenerbahçe'nin Jose Mourinho'nun isteği ile Juventus'un forvetini renklerine katmak istediği iddia edildi.

HEDEFTE KEAN VAR!

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; sarı lacivertliler, Çizme ekibinde başarılı bir sezon geçirmeyen Moise Kean'e talip oldu. Ayrıca haberin devamında oyuncu ile Serie A ekiplerinden Fiorentina'nın da ilgilendiği ve Kean'in teknik direktör Palladino'nun radarında olduğu aktarıldı.

30 MİLYON EURO ÖDENDİ

2022/2023 sezonu yaz transfer döneminde Everton'dan Juventus'a kiralanan 1.83'lük santrfor, bir sonraki sezon 30 milyon Euro bedelle bonservisi ile kadroya katılmıştı. Kean'in mevcut piyasa değeri ise 14 milyon Euro...

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

İtalyan oyuncu bu sezon takımı ile çıktığı 20 maçta yalnızca 654 dakika forma giyebildi. Kean gol ve asist katkısı sağlayamadı. Yıldız futbolcunun Juventus'taki sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

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