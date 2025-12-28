Merkezi kuvvetlendirmek için PSV Eindhoven'dan Joey Veerman'la görüşen ve bu transferi bitirmeye çok yaklaşan Sarı-Lacivertliler, masadan kalkıp yönünü Almanya'ya çevirdi. Almanya'nın önde gelen spor sitelerinden Fusballtransfer, Mönchengladbach ile 23 yaşındaki orta saha Rocco Reitz için temas kurulduğunu yazdı. Alman futbolcunun 20 milyon euroluk serbest kalma bedeli olduğu ve Fenerbahçe'nin bu rakamı aşağı düşürmek için çalıştığı belirtildi. Borussia Mönchengladbach devre arası satış yapmaya sıcak bakmasa da 18 civarı bir bedele ikna olabilir.

ÜÇ BÖLGEDE DE OYNAYABİLİYOR

Esas mevkisi merkez orta saha olan Reitz, ön libero ve on numarada da görev yapabiliyor. Kariyerinde merkez olarak sahaya çıktığı 82 maçta 8 gol 9 asist üretti, ön liberoda oynadığı 27 maçta 2 gol 3 asistlik katkı verdi. On numarada kullanıldığı 20 maçta ise 4 asist üretti. Gladbach altyapısında yetişen yetenekli futbolcu, 2021-23 arasında Belçika ekibi Truiden'de kiralık forma giydi. 2023'te 4 milyon euro olan piyasa değerini 17 milyon euroya yükseltti. Almanya'da U15, U16, U21'de görev yaptı.

VEERMAN'DA İNDİRİM YAPILMADI

Yönetim kısa süre önce PSV'nin yıldızı Joey Veerman için kulübüyle pazarlık görüşmeleri yapmıştı. Veerman'ın 23 milyon euroluk serbest kalma maddesini yüksek bulan Fenerbahçe 20 milyon euro teklif etti ancak PSV kulübü bunu kabul etmedi. Görüşmelerin ardından maliyeti yüksek bulan Fenerbahçe cephesi masadan çekildi ve Veerman transferi iptal oldu. Hollanda ekibi, futbolcunun sezon sonuna kadar takımda kalacağını açıkladı. Oyuncu ile 6 milyon euroluk ücret karşılığında prensipte anlaşmaya varılmıştı.