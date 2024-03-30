Fenerbahçe lige devam ederse büyük bir bomba patlatacak. Hücum hattına takviye yapmak isteyen yönetimin, 25 milyon Euro'luk yıldızı radarına aldığı iddia edildi.

African Foot United sitesi, Kanarya'nın Brentford'lu Yoane Wissa için nabız yokladığını yazdı.

Yönetimin, Demokratik Kongolu oyuncu için teklif yapabileceği kaydedildi. Ayrıca Wissa'nın bonservisinin 25 milyon Euro olduğu vurgulandı.

Kulübü ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki yıldız; sol ve sağ kanatta, hatta forvette başarılı bir şekilde görev yapıyor.

Brentford, Wissa için 10 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek Lorient'ten transferini gerçekleştirmişti.

Wissa'nın güncel piyasa değeri 25 milyon Euro. Oyuncu bu sezon oynadığı 25 maçta 7 gol, 2 asist üretti.