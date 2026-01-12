İSTANBUL 3°C / -2°C
Spor

Fenerbahçe düğmeye bastı! Transferde en uygun isim Alexander Sörloth

Fenerbahçe yönetimi ara transfer döneminde kadroya forvet takviyesi yapmak için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı lacivertlilerde Ademola Lookman ve Christopher Nkunku'nun yerine en uygun seçenek Alexander Sörloth. İşte detaylar...

12 Ocak 2026 Pazartesi 09:05
Fenerbahçe düğmeye bastı! Transferde en uygun isim Alexander Sörloth
Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe'de gündem şimdi golcü takviyesi. Sarı-Laciverti yönetim forveti de getirip transferi tamamlamak istiyor. Taraftarın rüyasını süsleyen Nijeryalı yıldız Ademola Lookman için frene basılmış durumda. Oyuncu 15 milyon euro net maaş talep ediyor. Atalanta ise 45+5 milyon euronun altına satış yapmayacağını iletti. Christopher Nkunku'da işler biraz karışık. Fransız futbolcu, İtalya'dan ayrılmak istemiyor. Milan ise 35 milyon euroya oyuncuyu göndermeye hazır. Nkunku'nun sakatlıkları ve davamlılığıyla ilgili büyük bir şüphe var. Oyuncu her iki kanat ve on numarada görev yapabiliyor fakat tek forvet oynayabilecek bir profil değil. Yönetim, Teknik Direktör Tedesco'nun aksine bir 9 numara getirmeyi düşünüyor. Atletico Madrid, Norveçli golcü Alexander Sörloth için 35 istemişti fakat 30 + bonuslar şeklinde oyuncuyu bırakacak. Norveçli golcü de 10 milyon euro civarında ücret bekliyor. Bu oyuncu İtalya'daki diğer 2 isme göre bambaşka bir profil; gerçek 9 numara...

