Sarı-Lacivertliler, İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'ın 28 yaşındaki Uruguaylı orta sahası Rodrigo Bentancur ile yakından ilgileniyor. Transferfeed'in yaptığı habere göre resmi teklif yapılmadı ama görüşmeler başlayacak: "Fenerbahçe resmi önerisini sunmadı fakat hem kulüp hem oyuncu ile görüşmeler başlayacak. 30 milyon euro değeri olan Rodrigo Bentancur'un sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve bu yüzden çözüm aranıyor. Fenerbahçe sözleşme durumu bitmeden 'pahalı' bir anlaşma ile oyuncuyu transfer edebilir."

Haberin devamında Fenerbahçe'nin yine Tottenham kulübünden Yves Bissouma'yla ilgilendiği vurgulandı. Malili orta sahanın da kontratı sezon sonunda bitecek. 28 yaşındaki Bissouma'nın güncel piyasa değeri transfermarkt'ta 25 milyon euro olarak gösteriliyor.