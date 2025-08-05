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Spor

Fenerbahçe dümeni Ada'ya kırdı! Hedef Tottenham'ın yıldızı Rodrigo Bentancur

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe orta saha transferi için dümeni İngiltere'ye kırdı. Sarı lacivertli ekip, Tottenham forması giyen 28 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu Rodrigo Bentancu için görüşmelere başlamaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

AKŞAM5 Ağustos 2025 Salı 08:52 - Güncelleme:
Fenerbahçe dümeni Ada'ya kırdı! Hedef Tottenham'ın yıldızı Rodrigo Bentancur
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Sarı-Lacivertliler, İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'ın 28 yaşındaki Uruguaylı orta sahası Rodrigo Bentancur ile yakından ilgileniyor. Transferfeed'in yaptığı habere göre resmi teklif yapılmadı ama görüşmeler başlayacak: "Fenerbahçe resmi önerisini sunmadı fakat hem kulüp hem oyuncu ile görüşmeler başlayacak. 30 milyon euro değeri olan Rodrigo Bentancur'un sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve bu yüzden çözüm aranıyor. Fenerbahçe sözleşme durumu bitmeden 'pahalı' bir anlaşma ile oyuncuyu transfer edebilir."

Haberin devamında Fenerbahçe'nin yine Tottenham kulübünden Yves Bissouma'yla ilgilendiği vurgulandı. Malili orta sahanın da kontratı sezon sonunda bitecek. 28 yaşındaki Bissouma'nın güncel piyasa değeri transfermarkt'ta 25 milyon euro olarak gösteriliyor.

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