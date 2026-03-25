  • Fenerbahçe dümeni Almanya'ya kırdı! Hedef 29'luk yıldız Julian Brandt
Spor

Fenerbahçe dümeni Almanya'ya kırdı! Hedef 29'luk yıldız Julian Brandt

Gelecek sezon için şimdiden çalışmalara başlayan Fenerbahçe transfer için dümeni Almanya'ya kırdı. Sarı lacivertli ekip, sezon sonunda Borussia Dortmund ile sözleşmesi sona erecek olan 29 yaşındaki futbolcu Julian Brandt ile ilgileniyor. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ25 Mart 2026 Çarşamba 11:20
Fenerbahçe dümeni Almanya'ya kırdı! Hedef 29'luk yıldız Julian Brandt
Borussia Dortmund forması giyen Julian Brandt, sezonun bitmesi ve sözleşmesinin bitmesiyle birlikte Alman ekibinden ayrılacak.

29 yaşındaki futbolcuya Borussia Dortmund'dan ayrılık kararı sonrası şimdiden talipler çıkmaya başladı.

FENERBAHÇE DEVREDE

Nicolo Schira'nın haberine göre, Fenerbahçe, Alman futbolcu ile ilgileniyor.

Julian Brandt ile Fenerbahçe dışında Roma ve Aston Villa'nın da ilgilendiği yazıldı.

SEZON PERFORMANSI

Borussia Dortmund'da bu sezon 34 maçta süre bulan Julian Brandt, 10 gol attı ve 3 asist yaptı.

