Borussia Dortmund forması giyen Julian Brandt, sezonun bitmesi ve sözleşmesinin bitmesiyle birlikte Alman ekibinden ayrılacak.

29 yaşındaki futbolcuya Borussia Dortmund'dan ayrılık kararı sonrası şimdiden talipler çıkmaya başladı.

FENERBAHÇE DEVREDE

Nicolo Schira'nın haberine göre, Fenerbahçe, Alman futbolcu ile ilgileniyor.

Julian Brandt ile Fenerbahçe dışında Roma ve Aston Villa'nın da ilgilendiği yazıldı.

SEZON PERFORMANSI

Borussia Dortmund'da bu sezon 34 maçta süre bulan Julian Brandt, 10 gol attı ve 3 asist yaptı.