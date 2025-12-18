İSTANBUL 13°C / 6°C
Spor

Fenerbahçe dümeni Hollanda'ya kırdı! Transfer listesinde 2 isim var

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'nin listesindeki iki isim belli oldu. Sarı lacivertli ekip, Ajax'tan Kenneth Taylor ve PSV Eindhoven'dan Joey Veerman için görüşmeler başladı. İşte detaylar...

18 Aralık 2025 Perşembe 08:55
Fenerbahçe dümeni Hollanda'ya kırdı! Transfer listesinde 2 isim var
Merkezde kuvvetlenmek isteyen Sarı-Lacivertliler'in Hollanda operasyonuna başladığı ortaya çıktı. F.Bahçe; Ajax'tan ayrılmak isteyen 23 yaşındaki yetenekli orta saha Kenneth Taylor'un durumunu sordu. Piyasa değeri 23 milyon euro olan Taylor, bu sezon dibi gören takımından ayrılıp rekabetçi bir Avrupa ekibine gitmek istiyor. Hollanda basını, solak futbolcu için F.Bahçe'nin ciddi ihtimal olduğunu vurguladı.

Bir başka aday ise PSV'den Joey Veerman. 27 yaşındaki futbolcu bu sezon çıktığı 15 lig maçında 8 gol 6 asist yaparak göz kamaştırdı. Değeri ise 40 milyon euro olarak gösteriliyor. İki futbolcu da ön libero, merkez ve on numarada görev yapabiliyor. Kanarya maliyet durumuna göre bir karar verecek. Szymanski'ye veda edildiği takdirde süreç daha hızlı ilerleyecek.

