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Spor

Fenerbahçe dümeni İspanya'ya kırdı! Hedef 28'lik orta saha Selim Amallah

Yeni sezona iddialı bir kadro ile başlamak isteyen Fenerbahçe transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı lacivertli ekibin orta saha transferi için hedefi Real Valladolid'in 28 yaşındaki Faslı yıldızı Selim Amallah oldu. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ20 Temmuz 2025 Pazar 12:12 - Güncelleme:
Fenerbahçe dümeni İspanya'ya kırdı! Hedef 28'lik orta saha Selim Amallah
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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de yeni isimler gündeme gelmeye devam ediyor.

El Norte de Castilla'nın haberine göre Fenerbahçe'nin orta sahadaki yeni hedefi Selim Amallah.

Edinilen bilgilere göre 28 yaşındaki Faslı oyuncu, Real Valladolid'in küme düşmesi nedeniyle ekonomik sıkıntılardan dolayı takımdan ayrılması planlanan isimlerin başında.

HEDEFİ İSPANYA'DA DEVAM ETMEK

Amallah ile La Liga ekiplerinden Espanyol, Levante ve Alaves'in de ilgisi bulunuyor.

Oyuncunun önceliği kariyerini İspanya'da sürdürmek ancak Fenerbahçe'ye henüz olumsuz bir geri dönüşte bulunmadı.

GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI

Selim Amallah geçtiğimiz sezonda 25 maça çıktı ve 4 gol 3 asistlik katkıda bulundu.

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