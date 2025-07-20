Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de yeni isimler gündeme gelmeye devam ediyor.

El Norte de Castilla'nın haberine göre Fenerbahçe'nin orta sahadaki yeni hedefi Selim Amallah.

Edinilen bilgilere göre 28 yaşındaki Faslı oyuncu, Real Valladolid'in küme düşmesi nedeniyle ekonomik sıkıntılardan dolayı takımdan ayrılması planlanan isimlerin başında.

HEDEFİ İSPANYA'DA DEVAM ETMEK

Amallah ile La Liga ekiplerinden Espanyol, Levante ve Alaves'in de ilgisi bulunuyor.

Oyuncunun önceliği kariyerini İspanya'da sürdürmek ancak Fenerbahçe'ye henüz olumsuz bir geri dönüşte bulunmadı.

GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI

Selim Amallah geçtiğimiz sezonda 25 maça çıktı ve 4 gol 3 asistlik katkıda bulundu.