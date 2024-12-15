İtalya Serie A takımlarından Fiorentina, ara transfer döneminde birkaç futbolcusuyla yollarını ayırmayı planlıyor.

Serie A'da ve Konferans Ligi'nde bu sezon oldukça başarılı grafik çizen Fiorentina'da Fabiano Parisi ve Cristiano Biraghi'nin ayrılığı gündemde.

İtalyan basınından Corriere dello Sport'ta yer alan haberde Biraghi'yle ilgilenen kulüpler arasında Fenerbahçe'nin de olduğu belirtildi.

Haberde, Parisi'ye göre Biraghi'nin ayrılığının daha kolay olduğu ve sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Jose Mourinho'nun da transfere onay verdiği iddia edildi.

Fiorentina'nın şu anda Biraghi ve Parisi'yle ilgili bir karar vermediği ancak her iki oyuncunun da ara transferde takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakıldığı ifade edildi.

Fiorentina Teknik Direktörü Raffaele Palladino hafta içinde Cristiano Biraghi'yle ilgili, "Son yıllarda kaptandı ve her zaman kulüp için önemli bir oyuncuydu. Ancak şu anda sakatlığı nedeniyle daha az oynuyor. Bu saygı gösterilmesi gereken bir teknik karar. Bu konuda başka bir şey söylemeyeceğim." ifadelerini kullandı. Tecrübeli oyuncunun menajeri Mario Giuffredi ise şunları kaydetti, "Biraghi ocak ayında ayrılacak. Parisi de. Floransadaki dönemleri sona erdi."

Futbol kariyerine İtalya'da Inter'in altyapısında başlayan Cristiano Biraghi, sonrasında Juve Stabia, Cittadella, Catania, Chievo, Granada ve Pescara formalarını giydi. 32 yaşındaki savunmacı, kariyeri boyunca forma giydiği 514 maçta 21 gol ve 59 asist kaydetti.