Önümüzdeki sezon 'A sınıfı' bir golcüyü kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe'nin listesinde Juventuslu Dusan Vlahovic ismi bir numarada yer alıyor. Yaz dönemi ve devre arasında da nabız yoklanan Vlahovic'in sezon sonu gelme ihtimali kuvvete bindi. İtalyan basınında çıkan son haberlere göre; Igor Tudor'un takımın başına geçmesiyle de Sırp oyuncunun kaderi değişmedi. Juventus, 2026'da bitecek sözleşmeyi uzatmayacak ve yaz döneminde yeni kaynak yaratmak için oyuncu satılacak. F.Bahçe'nin aklındaki bonservis bedeli 30 milyon euro civarında.

BU YAZ AYRILMASI GEREKİYOR

Juventusnews24 adlı sitedeki haberde şunlar yazıyor: "Juventus ve Dusan Vlahovic'in fikri, kulübün daha fazla para kazanabilmesi için sözleşme tamamlanmadan ayrılığı gerçekleştirmek. Bu yaz hareketli geçecek çünkü Juventus, şimdiden birkaç önemli forvetle temas kurdu. Ancak kulüp ve Dusan Vlahovic arasında halen anlaşmazlıklar devam ediyor. Şimdi iki yol kaldı; oyuncu yaz ayında satılacak ya da sözleşmesi bitince bedelsiz ayrılacak. Juventus, yatırım yaptığı oyuncuda bu riski almak istemiyor."

MAAŞIYLA ORANTISIZ PERFORMANS

Yine Çizme basınından Ilbianconero'nun geçtiği bilgi de şu şekilde: "Juventus, Vlahovic'in tribünde olduğu maçlarda kazanıyor. Igor Tudor'un katılmasıyla bile kaderi değişmedi. Hırvat teknik direktör onu takıma kazandıramadı. Juventus'ta maaş politikası kökten değişecek. Bu bağlamda Vlahovic'in aldığı maaş ve gösterdiği performans beklentiyi karşılamıyor. Sözleşmenin yenilenmesine yönelik herhangi bir görüşme ya da işaret yok. Kulübe yakın gazeteciler bu süreci doğruluyor."