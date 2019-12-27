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Spor

Fenerbahçe'de hedef Nico Gaitan

Arjantinli yıldız Nico Gaitan, geçtiğimiz sezonun ardından bir kez daha Fenerbahçe’ye önerildi. Ersun Yanal, hücumun her bölgesinde oynayan ve bonservisi elinde olan Nico Gaitan’a sıcak bakıyor.

Fanatik27.12.2019  15:57 - Güncelleme: 27.12.2019  15:57
Sol bek ve stoperin yanı sıra skorer bir kanat takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe’ye menajerler tarafından birçok isim öneriliyor. Bunlardan biri de Nico Gaitan.
Arjantinli, geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde de gündeme gelmişti. Ancak Comolli’nin tecrübeli oyuncuyu veto ettiği öne sürülmüş, Chelsea’den Victor Moses 1.5 sezonluğuna kiralanmıştı. Nijeryalı’dan umduğunu bulamayan Fenerbahçe, Gaitan önerisine olumlu yaklaşıyor.
Arjantinli futbolcu, ABD ekiplerinden Chicago Fire’da çok iyi bir sezon geçirdi. Gaitan, 27 lig maçında 4 kez fileleri sarsarken, 11 asist yaptı.
8 sene Avrupa’da kaldı
Sol ayağını kullanan 31 yaşındaki oyuncunun hücum hattının her bölgesinde oynayabilmesi, önemli bir avantajı. Ersun Yanal da yıllarca Avrupa’da Benfica (2010-16) ve Atletico Madrid (2016-18) gibi takımların formasını giyen Nico Gaitan’ın alınmasına sıcak bakıyor.
Yıldız futbolcunun bonservisinin elinde olması da bu transferi avantajlı kılıyor.

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