Fenerbahçe dünyaca ünlü teknik direktörün kapısını çaldı!

Fenerbahçe'de haziran ayında yapılacak seçimler için nefesler tutulurken her iki aday da bir yandan transfer bir yandan da yeni hoca çalışmalarına devam ediyor.

İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla'nın haberine göre, Fenerbahçe'nin bir süre önce Maurizio Sarri için nabız yokladığı ancak görüşmelerde beklenilen ilerlemenin sağlanamadığı belirtildi.

Lazio yönetimi ile ters düşen Sarri'ye Napoli ve Atalanta'nın talip olduğu ve Fenerbahçe için artık çok geç olduğu bildirildi.

Teknik direktörlük kariyerinde Chelsea, Napoli ve Juventus gibi önemli takımlarda da görev yapan Maurizio Sarri'nin, geçtiğimiz günlerde Lazio'dan ayrılma kararı aldığı iddia edilmişti.