Son olarak Pendikspor engelini çok rahat bir şekilde geçen Fenerbahçe, futbol tarihinde tüm kulvarlarda arka arkaya en az 21 maç kazanan 8. farklı takım oldu.

Dünya rekoru 27 maç ile Galler temsilcisi The New Saints takımına ait. Sarı-lacivertliler 7 maç daha üst üste kazanması durumunda dünya rekoru kıracak.

İşte üst üste en çok maç kazanan takımlar...

27 - The New Saints (Galler) - 2016

26 - Ajax (Hollanda) - 1971/1972

25 - Ajax (Hollanda)- 1995

24 - Coritiba (Brezilya)- 2011

23 - Bayern Münih (Almanya)- 2020

22 - Real Madrid (İspanya)- 2014

21 - Rangers (İskoçya)- 2013/2014

21 - M. City (İngiltere)- 2020/2021

21 - FENERBAHÇE (TÜRKİYE)